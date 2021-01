Lʼeccellenza della guida Subaru sulla nuova XV 2021

Un colpetto al look esteriore, per lasciarne intuire il restyling, e un colpo ben più assestato alla dotazione tecnica. Perché la principale novità di Subaru XV 2021 sta nelle inedite funzionalità di marcia delle versioni ibride e-Boxer . Ciliegina sulla torta è poi la telecamera frontale , molto utile nelle manovre ravvicinate di parcheggio e che già abbiamo visto sulle grandi Forester e Outback .

Il design della berlina compatta 5 porte si rinnova soprattutto nel frontale, con una mascherina rinnovata e il paraurti ridisegnato e più pronunciato. Anche il cofano è stato ritoccato ed è ora più spiovente per unʼimmagine maggiormente sportiva, ma a spiccare sono i nuovi colori di carrozzeria, con due inediti blu e giallo perlati. Subaru aggiorna anche il design dei cerchi in lega della XV e li differenzia tra gli allestimenti con motore 1.6 benzina da 114 CV e quelli delle versioni ibride e-Boxer 2.0 da 150 CV. Per entrambe le motorizzazioni il cambio è a variazione continua Lineartronic con levette dietro il volante (Paddle Shift).

Gemma di ogni Subaru che si rispetti è la trazione integrale, in questo caso un sistema permanente con ripartizione attiva della trazione. La nuova XV 2021 e-Boxer adotta anche nuove funzionalità per la marcia in SI Drive e X-Mode. La prima accoglie un sistema di gestione dell’elettronica che consente di personalizzare la risposta ai comandi del guidatore nelle due modalità “Intelligent” e “Sport”. Il sistema X-Mode è stato aggiornato e aggiunge ora due altre gestioni della trazione: Snow/Dirt e Snow/Mud, per adattarsi meglio alle condizioni de manto stradale secondo le circostanze.

A qualificare ulteriormente la dinamica di marcia è poi la disponibilità, per la prima volta, dell’e-Active Shift Control, che si attiva quando la vettura è in modalità SI Drive Sport e il guidatore, prima dell’inserimento in curva, affonda il pedale del freno. Il sistema “intelligente” comprende la scalata di marcia e aumenta il freno motore in curva, per poi favorire l’uscita con una pronta accelerazione. I prezzi della Subaru XV 2021 partono da 24.950 euro, le versioni ibride 2.0 MHEV 150 CV da 33.600 euro.