Lʼautomobile protagonista della Milano Design Week

Land Rover è ormai alla sesta presenza alla Milano Design Week. Con il tema “Live for the City & the Art of Urban Design” presenta questʼanno due installazioni artistiche en plein air, una in Zona Tortona e l’altra in Brera. Al centro della scena la nuova Range Rover Evoque. Suggestivo il percorso interattivo allestito presso la Galleria Blindarte, in via Palermo 11 a Brera, che mette a nudo la Evoque svelandola in tutti i suoi particolari produttivi.