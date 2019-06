Il futuro nei droni 30 giugno 2019 07:35 LʼAir Taxi Lilium rivoluziona il trasporto pubblico Elettrico, può portare fino a 5 passeggeri

Sembra proprio che il potenziale dei droni sia enorme. La tecnologia ha rivoluzionato le tecniche di ripresa filmica e la comunicazione; ha stravolto le regole di consegna merci dando ulteriore impulso allʼe-commerce; nelle arti militari poi cambia gli scenari di guerra, poiché un drone armato può infilarsi in un canyon, in una cava, in una gola inaccessibile agli aerei. Last but non the least per importanza, stravolgerà il trasporto delle persone.

E non bisognerà neanche attendere molti anni. LʼAir Taxi che rivoluzionerà il trasporto urbano è qualcosa di già esistente sotto forma di prototipi, ma a breve sarà realtà. Lo dimostra Lilium, una giovane start-up di Monaco di Baviera che ha sviluppato il suo Air Taxi e lʼha anche testato lo scorso mese di maggio sui cieli bavaresi. Il drone è completamente elettrico e ha il decollo verticale, per poi “galleggiare” in aria con il controllo remoto da terra. Può essere utilizzato per brevi e medie percorrenze, trasportando fino a 5 persone a bordo. Grazie alle sue 36 turbine raggiunge i 300 km/h di velocità e vanta unʼautonomia di volo di circa 300 km o 60 minuti.

I manager dellʼazienda tedesca hanno ben chiara la fruibilità di Lilium. I droni non saranno destinati alle vendite ai privati, ma formeranno una flotta che si rivolge a questi sotto forma di servizio pubblico. Una sorta di Flixbus per i cieli, solo dal cut off elevato (i prezzi sono ancora sconosciuti). Daniel Wiegand, cofondatore e Ceo dellʼazienda, ha detto che “oggi stiamo compiendo un altro grande passo verso una nuova idea di mobilità aerea in città. In meno di due anni abbiamo disegnato, costruito e fatto volare un veicolo che speriamo possa entrare nella dimensione della produzione di massa”.