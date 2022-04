Kymco amplia la famiglia con i nuovi AK 550 ST e Agility + 350

La sigla ST sta per Sport Touring

AK 550 ST,

parabrezza elettrico

e indica la vocazione del nuovo top di gamma AK 550. Un modello di grande successo questʼultimo, venduto dal 2018 in oltre 10.000 esemplari in Italia. Con la nuova versioneKymco cerca una connotazione più Tourer del suo maxi-scooter, il cui profilo dello scudo è stato ridisegnato per proteggere di più nei lunghi viaggi. Inoltre ilè ora più alto ed è facilmente regolabile azionando due tasti sul manubrio. I blocchetti dei tasti al manubrio sono stati aggiornati, cʼè il nuovo tasto di avviamento smart key e il display centrale ospita il sistema di navigazione e intrattenimento e si connette allo smartphone.

Il motore è il bicilindrico da 550 cc, capace di sviluppare la bellezza di 51 CV

Traction Control

Cruise Control

e spingere lo scooter oltre i 160 km/h. L’acceleratore è dotato del sistema di controllo ETS (Electronic Throttle System), noto anche come Ride by Wire, che adesso gestisce pure il, una novità che viene introdotta insieme al. Confermata la ciclistica, con telaio in alluminio e forcella telescopica idraulica a doppia piastra da 41 mm all’anteriore e forcellone a monobraccio oscillante in alluminio al posteriore. Tra le dotazioni di serie ci sono le manopole riscaldate. L’arrivo di Kymco AK 550 ST è previsto per metà anno a prezzi attorno ai 10.000 euro.

Gamma Agility

Novità anche nella famiglia

Agility

versioni Plus S 125 e 200

frecce di tipo motociclistico

, lo scooter a ruote alte che ha favorito lʼascesa di Kymco sui mercati europei. Una gamma versatile, che copre dal cinquantino under 16 alle cilindrate “mass market” 125 e 200, e che si arricchisce ora delle. Lo stile è tutto nuovo, sempre opera di design italiano, con il faro anteriore inedito e con luci full Led ben distribuite sullo scudo, che resta snello e sagomato. Sul retro spiccano le, ossia separate dal corpo faro per dare più leggerezza al codino. Restano la pedana piatta e la sella bassa (78 cm da terra), must di Kymco Agility, per ruote differenziate da 16 pollici davanti e da 14 dietro.

Il motore è monocilindrico 4 tempi a iniezione raffreddato ad aria omologato Euro 5

nuovo Agility + 350

DTX 360

, ottimizzato nelle prestazioni e nei consumi, con una potenza di 10,4 CV, vale a dire un paio di cavalli in più rispetto all’attuale Agility Plus privo di S. Il sistema frenante a doppio disco con ABS è di serie. La gamma Agility Plus S è composta dai modelli 50, 125 e 200, ma unʼaltra ventata di novità lo porterà il, che monterà il motore da 321 cc del modello