KTM, lʼestasi dinamica della 1290 Super Duke R

Tre nuove moto e varie gradite sorprese attendono i fan KTM alla 77° edizione di Eicma . Occhi puntati sulla nuova 1290 Super Duke R , nuova anche nel design oltre che nelle specifiche tecniche, ma upgrade profondo anche per la KTM 890 Duke R . Debutto poi per la piccola Tourer Enduro KTM 390 Adventure .

Partiamo dalla “belva”, la strepitosa 1290 Super Duke R, che è stata alleggerita (6 chili in meno, per 189 kg totali) per renderla ancora più scattante, esuberante, rapida. Lʼammiraglia della gamma Duke è stata modificata nel design del telaio, a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno, e nella ciclistica, ma anche lʼelettronica è stata sviluppata ulteriormente. Anima della moto è il motore LC8 da 1.301 cc, che scarica la potenza di 180 CV e una coppia massima di 140 Nm, che permettono a questa super naked di trasformarsi in una vera superbike. Lʼequipaggiamento comprende sospensioni WP Apex completamente regolabili e freni Brembo con pinze Stylema.

Due dotazioni ‒ sospensioni WP Apex e freni Brembo, che la Casa di Mattighofen propone anche sulla media cilindrata 890 Duke R. Ha un motore più potente della 790 Duke da cui deriva, 121 CV espressi dal motore LC8c, e una coppia generosa di quasi 100 Nm. Il peso contenuto in soli 166 kg favorisce il lato prestazionale di questa moto, una finta media che va guidata in modo sportivo anche grazie al manubrio più basso e piatto e alle pedane arretrate rispetto alla 790 Duke.

Agile e versatile, la nuova KTM 390 Adventure è la moto ideale per lʼoffroad leggero e per iniziarsi al mototurismo. Il riferimento, anche tecnico, è quello della 790 Adventure e come questa è una moto “Ready to Race”, adatta ai possessori di patente A2 col suo motore da 44 CV (dunque sotto i 35 kW). Il serbatoio da 14,5 litri assicura unʼautonomia di marcia di oltre 400 km. A Eicma vediamo anche la nuova Minicross KTM SX-E 5, la prima moto elettrica da competizione dedicata ai giovanissimi piloti.