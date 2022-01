KTM inizia lʼanno con la nuova 390 Adventure

La voglia di Dakar cresce di giorno in giorno. Lo storico raid ha preso il via, per la terza volta fra i deserti dʼArabia, e KTM vuole come sempre essere protagonista. Con un occhio alla corsa e un altro al mercato, la Casa austriaca annuncia così la sua prima novità del 2022: la nuova 390 Adventure . Una Travel Enduro di piccola cilindrata che, con la sua agilità e lʼeccezionale rapporto peso-potenza, sa come divertire ed emozionare i centauri più giovani.

La Travel Enduro leader nella categoria Ufficio stampa 1 di 10 Ufficio stampa 2 di 10 Ufficio stampa 3 di 10 Ufficio stampa 4 di 10 Ufficio stampa 5 di 10 Ufficio stampa 6 di 10 Ufficio stampa 7 di 10 Ufficio stampa 8 di 10 Ufficio stampa 9 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

La principale novità della nuova KTM 390 Adventure 2022 coinvolge direttamente la dinamica di marcia. Lʼelettronica di guida offre infatti due inedite modalità rispetto al modello attuale: Street e Offroad, questʼultimo lavora in simbiosi con il Controllo di trazione per gestire al meglio le perdite di aderenza della ruota posteriore su fondi sconnessi o bagnati. Il comparto elettronico include di serie lʼABS e il Controllo di trazione sensibili allʼangolo di piega, dotazioni non scontate fra le moto di piccola e media cilindrata.

Con la stessa ottica offroad, la Travel Enduro di Mattighofen è stata equipaggiata con cerchi in alluminio pressofuso ancora più robusti, caratterizzati da un disegno a 5 razze (anziché 6) per ottenere maggiore rigidità e resistenza alle sollecitazioni. Esteticamente il modello 2022 propone grafiche nuove e più vicine alle KTM Adventure di cilindrata superiore. Ci sono pure due nuove colorazioni: Black e Orange, quest’ultima molto simile alle moto da corsa ufficiali del Red Bull KTM Factory Racing Rally Team. Il serbatoio da 14,5 litri assicura unʼautonomia prossima ai 400 chilometri.

Il motore resta il potente monocilindrico a 4 tempi omologato Euro 5 da 43 CV, con 37 Nm di coppia massima. È abbinato a un solido telaio a traliccio in acciaio, imbullonato in soli quattro punti e frutto del know-how acquisito nelle competizioni sportive. Le sospensioni WP APEX sono regolabili per affrontare qualsiasi tipo di terreno, come del resto fanno i potenti dischi freno da 320 mm allʼanteriore e da 280 mm al posteriore. La nuova KTM 390 Adventure arriverà nelle concessionarie italiane a fine gennaio, prezzi a partire da 7.350 euro.

Nello speciale motori anche la nuova KTM 390 Adventure