KTM annuncia la nuova gamma RC 2022 per 125 e 390

Più Binder che Cairoli. Lʼenduro non è lʼunica passione dei giovani fan KTM . Lo dimostra il successo di mercato delle sportive carenate di Mattighofen, la gamma RC , che si ammoderna ora con le versioni 2022 delle cilindrate 125 e 390. Per loro un look che replica in molti dettagli quello ufficiale delle KTM in corsa nel Motomondiale.

Partiamo dal design e da quel concetto dal nome complicatissimo ‒ fluidodinamica computazionale ‒ che spiega il perché delle linee originali, disegnate per la miglior resa aerodinamica e le prestazioni. Le ampie superfici frontali servono a protezione del corpo del pilota, ma via via si fanno più rastremate per garantire la massima mobilità durante la guida. Il codone è stato ridotto per avere un profilo più aggressivo e lo stesso è stato fatto per la zona di appoggio delle ginocchia. Il nuovo design della carenatura, invece, è servito anche a migliorare la gestione del calore sprigionato dal motore, così da allontanare i flussi d’aria calda dalla moto.

Con il restyling della zona frontale, KTM ha aggiunto un inedito faro a LED davanti, mentre la luce di posizione integra adesso le frecce anteriori. Un tocco di modernità per le KTM 125 e 390 Modello 2022, che si presentano anche con una nuova sella pilota e passeggero, unʼaggiornata strumentazione TFT a colori che adatta automaticamente la luminosità in base alla luce ambientale, e sistemi elettronici più evoluti. Cresce anche la portata del serbatoio carburante, ora a 13,7 litri.

Molto lavoro è stato fatto sulle sospensioni, che sono WP regolabili sulla RC 390 e il mono-ammortizzatore WP APEX posteriore è regolabile nel precarico. Tarature nuove anche per la RC 125, che ha una forcella a cartuccia aperta WP APEX. Il motore monocilindrico a 4 tempi Euro 5 è raffreddato a liquido e a iniezione elettronica. La nuova RC 390 vanta anche una nuova mappatura del motore per aumentare la coppia e la guidabilità generale. Per questʼultima ecco anche lʼABS cornering e il Controllo di Trazione sensibili allʼangolo di piega e lʼopzionale cambio Quickshifter+. Arriverà a marzo 2022, prezzi ancora da definire.