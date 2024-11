KTM 790 Adventure 2025: tutte le novità

La nuova KTM 790 Adventure 2025 si potrà scegliere in due colorazioni (Orange e White) e arriverà in concessionaria il prossimo mese di dicembre. Il prezzo non è stato ancora ufficializzato ma, tenendo conto degli aggiornamenti, possiamo ipotizzare che il suo costo di acquisto non supererà eccessivamente i 12.000 euro (al momento la 790 Adventure è in listino al prezzo di 11.980 euro).