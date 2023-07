Kia Picanto 2024: le novità del restyling

Davanti è molto diversa Nessuno stravolgimento ma un cambiamento profondo: è questo il messaggio di Kia sul nuovo design del restyling di Picanto. Essenzialmente, Kia aveva la necessità di avvicinare il family feeling della piccola di casa al resto delle ultime novità della gamma. Così ha sostituito componenti importanti come il cofano motore e i parafanghi anteriori, lasciando invariate dimensioni e ingombri. In questo modo in Kia hanno ottenuto un frontale e una coda nuovi rispetto al modello precedente. Gli elementi che hanno contribuito a dare una ventata di aria fresca allo stile della Picanto sono i gruppi ottici a Led a sviluppo verticale, il paraurti con le prese d'aria riposizionate e una fascia Led che attraversa orizzontalmente tutto il portellone. Il restyling ha coinvolto anche la variante GT Line, impreziosita con delle personalizzazioni mirate, come l'accenno del diffusore in coda, i cerchi in lega da 16" e le grandi prese d'aria anteriori. Infine, il Model Year 2024 vedrà l’introduzione in listino di quattro tinte inedite: Signal Red, Smoke Blue, Sporty Blue e Adventurous Green.

In abitacolo un tocco molto leggero Se fuori in Kia si sono dati da fare con più veemenza, in abitacolo si riscontrano dei piccoli dettagli che però vanno ad aggiornare degli interni che già in precedenza non mancavano di personalità. Il restyling regala alla Picanto dei nuovi rivestimenti in verde o marrone (proposti come optional) e gli stessi colori sono stati applicati anche sulle cornici delle bocchette d’aerazione. La strumentazione del cruscotto davanti al guidatore è digitale, ospitata in uno schermo grande 4,2”, mentre nella dotazione di serie è incluso il sistema multimediale con schermo da 8”, con navigatore e Apple CarPlay (solo con cavo), una porta Usb di tipo C e, ma solo negli allestimenti medio alti, la piastra di ricarica per cellulari.