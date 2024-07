Kia Picanto 2024: design rinnovato e nuovi contenuti tecnologici

Nell'abitacolo la Picanto 2024 adotta un touchscreen da 8" per il sistema di infotainment e un cluster display da 4,2" per il conducente. Oltre alla connessione a filo Apple CarPlay e Android Auto, grazie alla connessione multipla Bluetooth, il sistema consente di associare contemporaneamente fino a due dispositivi per l'utilizzo dei media senza pregiudicare la connessione telefonica in vivavoce su uno dei due. Le funzionalità Kia Connect, gratuite per 7 anni, includono una gamma di servizi molto ampia, tra cui le informazioni sul traffico in tempo reale, le previsioni del tempo, i punti di interesse (POI) e le informazioni sulle strade dove è possibile o meno parcheggiare. Un nuovo servizio di routing "Online Navigation" utilizza dati sul traffico in tempo reale e dati storici su cloud per suggerire il percorso più rapido per arrivare a destinazione.