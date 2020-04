Kia, offensiva plug-in con XCeed e Ceed Sportswagon

Kia dà il via alla produzione in Europa dei suoi primi modelli ibridi plug-in . Nello stabilimento slovacco di Zilina sono infatti entrate in produzione il crossover XCeed e la Ceed Sportswagon a doppia alimentazione benzina ed elettrica, questʼultima ricaricabile. Modulo ibrido nuovo, ma garanzia immutata di 7 anni o 150.000 km.

Le nuove Kia ibride della famiglia Ceed abbinano il motore 1.6 benzina da 105 CV al motore elettrico da 44,5 kW, alimentato da batterie da 8,9 kWh. La potenza complessiva di sistema sale così a 141 CV, per una coppia massima di 265 Nm. La trasmissione è a doppia frizione a 6 marce. Non sono fulmini di guerra (da 0 a 100 in quasi 11 secondi), ma sono due vetture funzionali, molto versatili e adesso anche molto efficienti. Lʼautonomia di marcia in modalità elettrica è di circa 60 chilometri e il sistema ibrido comprende anche il recupero dellʼenergia in frenata.

Con lʼingresso delle nuove versioni plug-in, Kia ha aggiornato anche il design degli interni. A partire dalla telematica avanzata, studiata in funzione dell’individuazione dei punti di ricarica nelle vicinanze. Il quadro strumenti da 12,3 pollici è in alta risoluzione e ovviamente non manca la connettività dentro lʼabitacolo. Entrambe le automobili sono equipaggiate con il “Virtual Engine Sound System” di Kia, un sistema di allarme acustico che si attiva in modalità solo elettrica, a bassa velocità o in retromarcia, e che genera livelli sonori virtuali fino a 59 dBA, così da avvisare i pedoni dellʼauto in avvicinamento.

Sia XCeed che Ceed Sportswagon sono dotate di serie del controllo elettronico di stabilità e del “Vector Torque by Braking”, un dispositivo frenante intelligente per le ruote interne, così da ridurre il sottosterzo in curva. Le differenti carrozzerie impongono la diversa capacità dei rispettivi bagagliai: la XCeed ne ha uno da 291 litri, che aumenta a 1.243 abbassando la seconda fila; la Sportswagon sale invece a 437 e 1.506 litri, ma è anche 20 centimetri più lunga del Suv. Il debutto su strada è previsto fra maggio e giugno.