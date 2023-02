Kia ed Enel X protagoniste con l'Energy House

Perchè Kia investe nella Energy House

Quante volte vi sarete fatti delle domande sulla mobilità elettrica e non siete riusciti ad avere la giusta risposta? Quanti dubbi si hanno, in questo periodo di transizione che l'automobile sta affrontando, sul prodotto, sui servizi, sulle ricariche? Tanti, ma da ieri chi si trova a Roma in Corso Francia può raggiungere la Energy House e scoprire i prodotti e le soluzioni che la Kia ed Enel offrono ai clienti che hanno scelto (o stanno per farlo) di vivere la loro mobilità con un’auto elettrica. Non è tutto, perchè questa iniziativa per Kia ha un'altra importanza: l'Energy House è un’operazione che la vede protagonista nei panni del “sustainable mobility solutions provider”, ruolo che la vede maturare anche nel processo di elettrificazione della gamma. Entro la fine del 2027, Kia prevede di offrire una gamma completa di 14 modelli elettrici e a livello mondiale il suo obiettivo è quello di raggiungere una quota del 6,6% del mercato globale dell’elettrico (esclusa la Cina), oltre a una quota del 25% delle vendite della gamma di modelli eco-friendly. Nell’ambito di un allargamento globale del mercato di veicoli elettrici previsto entro il 2026, Kia punta a raggiungere la quota di vendita di 500.000 veicoli elettrici annui e di 1 milione di modelli eco-friendly (esclusa la Cina) globalmente.