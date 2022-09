Kawasaki rinnova il mito delle Ninja con la ZX-10R 2023

Nel panorama delle superbike sportive la Kawasaki Ninja ha sempre qualcosa da dire, spesso lʼultima parola, e anche la nuova versione 2023 non fa eccezione con i rapporti del cambio che sono stati ravvicinati e il Launch Control.

Potenza, precisione di guida e agilità, sono queste le doti sulle quali la “verdona” di Akashi ha costruito la sua reputazione. La nuova

Kawasaki Ninja ZX-10R 2023

nuove alette integrate nel cupolino

Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea

picco di potenza di 203 CV a 13.200 giri al minuto

si presenta con una carenatura a basso coefficiente di resistenza aerodinamico e le, che servono per aumentare la deportanza e di conseguenza l’effetto suolo. Sono i segreti del, e nello specifico di, trasferiti dalle competizioni SBK alla strada. Deveʼessere unʼemozione guidarla, anche per le prestazioni del motore da 998 cc raffreddato a liquido, un 4 cilindri 16 valvole che sviluppa il

Al potente motore mille è stata poi abbinata una

frizione assistita e antisaltellamento

Controllo della Trazione sportivo

coppia di dischi Brembo da 330 mm e pinze Brembo M50 monoblocco

, il nuovo cambio e il. Il telaio leggero è dotato di forcelle rovesciate Showa Balance Free da 43 mm con camere di compressione esterne e regolazione dello smorzamento in compressione, estensione e del precarico molla, oltre a molle di fine corsa. Sulla ruota posteriore opera un ammortizzatore a gas dotato di serbatoio separato, smorzamento in compressione ed estensione, oltre alla regolazione del precarico e molla di fine corsa. La frenata anteriore è affidata a unaad attacco radiale con 4 pistoncini contrapposti.

La nuova Ninja ZX-10R è dotata di

fari a LED compatti ed efficienti

app Rideology

Kawasaki cornering management function

e di una strumentazione TFT a colori connettibile allo smartphone grazie allʼdi Kawasaki. Ricco lʼequiaggiamento elettronico, che include il Cruise Control, i Ride Mode e il “” (KCMF), unʼinnovativa funzione che offre la migliore trazione in uscita di curva in tutte le condizioni di guida. Soltanto una la colorazione disponibile, lʼimmancabile Lime green/ebony che ha reso la superbike Kawasaki lʼevergreen sportiva per eccellenza.