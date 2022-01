50 anni di Kawasaki Z, le moto che “vivono” per sempre

Kawasaki festeggia i 50 anni della gamma Z con una serie celebrativa che comprende quattro modelli, due naked e due modern classics: la Z650 e la Z900 le prime; le Z650RS e Z900RS per le seconde. Una longevità incredibile nel mondo delle due ruote, ma che covava sotto traccia quando uscì nel 1972 la prima Kawasaki Super Four Z1 , perché quella lettera Z in greco significa “è vivo”.

Le nuove Kawasaki Z50th per il 2022 Ufficio stampa 1 di 30 Ufficio stampa 2 di 30 Ufficio stampa 3 di 30 Ufficio stampa 4 di 30 Ufficio stampa 5 di 30 Ufficio stampa 6 di 30 Ufficio stampa 7 di 30 Ufficio stampa 8 di 30 Ufficio stampa 9 di 30 Ufficio stampa 10 di 30 Ufficio stampa 11 di 30 Ufficio stampa 12 di 30 Ufficio stampa 13 di 30 Ufficio stampa 14 di 30 Ufficio stampa 15 di 30 Ufficio stampa 16 di 30 Ufficio stampa 17 di 30 Ufficio stampa 18 di 30 Ufficio stampa 19 di 30 Ufficio stampa 20 di 30 Ufficio stampa 21 di 30 Ufficio stampa 22 di 30 Ufficio stampa 23 di 30 Ufficio stampa 24 di 30 Ufficio stampa 25 di 30 Ufficio stampa 26 di 30 Ufficio stampa 27 di 30 Ufficio stampa 28 di 30 Ufficio stampa 29 di 30 Ufficio stampa 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

La prima versione speciale Z50th riguarda la supernaked Z900, una delle “Kawa” più amate per il suo efficace e aggressivo stile “Sugomi” (indomabile, in giapponese). Il modello per il 50° anniversario della moto si caratterizza per la tinta “Firecracker Red”, la stessa della Z1100GP che negli anni 80 riscuoteva grandi successi. Ulteriore tocco di classe è dato dagli steli della forcella rifiniti in oro, mentre il telaio è nero lucido. La Z900 Z50th è disponibile sia con la piena potenza dei suoi 125 CV che in versione depotenziata per possessori di patente A2. La dotazione della moto comprende il display a colori TFT con connettività per smartphone, riding mode integrati, il controllo di trazione e il sistema dʼilluminazione totalmente full LED.

Fari full LED e display TFT con connettività per smartphone che sono standard anche sulla più piccola Z650 Z50th, anchʼessa proposta con la stessa vivida colorazione rossa della “sorella” maggiore e riflessi blu scuro e argento che accentuano il rosso. La lettera Z e il logo Kawasaki sono rifiniti in oro, mentre i cerchi sono color rosso con dettagli argentati. Per la sella è stata scelta una pelle speciale e il logo celebrativo “Z50th” campeggia sul parafango anteriore.

Design Sport Retro per le due “classiche” scelte per lʼedizione celebrativa Z50th, ovvero la Z900RS e la Z650RS, per le quali è stato scelto come colore il “Candy Diamond Brown”. Si tratta di una tinta “caramellata” davvero speciale, in quanto applicata a strati su serbatoio e altre parti così da far risaltare una texture profonda e lucida. I telai di entrambe le moto sono rifiniti in nero lucido, i cerchi sono color oro e la sella è stata realizzata con un pellame speciale con trama e cuciture distinte rispetto ai modelli standard.

I quattro modelli Kawasaki Z50th arriveranno nel corso del 2022, prezzi e volumi disponibili non sono ancora stati ufficializzati.