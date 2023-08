Kawasaki Ninja ZX-10RR WSBK Edition

Nasce su una base di tutto rispetto

Anche i piloti Jonathan Rea e Alex Lowes hanno messo la loro firma su questo gioiellino della Kawasaki, che ha deciso di omaggiare lo spirito racing del marchio giapponese con una particolare WSBK Edition della ZX-10RR, ovvero la versione più sportiva e prestazionale della famiglia Ninja. Rinfreschiamoci la memoria e andiamo a vedere da quali caratteristiche è composta la scheda tecnica della versione RR, da cui la WSBK Edition deriva. La ciclistica prevede un telaio in alluminio accoppiato a una forcella a steli rovesciati Showa Balance Free da 43 mm con camere di compressione esterne e regolazione dello smorzamento in compressione, estensione e del precarico molla. Al posteriore c’è un ammortizzatore horizontal back-link a gas BFRC lite con serbatoio separato, anch’esso con smorzamento in compressione ed estensione e regolazione del precarico e molla di fine corsa. Per fermare l’impeto della RR, in Kawasaki hanno deciso di adottare per l’impianto frenante una coppia di dischi da 330 mm con pinze Brembo M50 monoblocco ad attacco radiale con 4 pistoncini contrapposti. Sul fronte dell’elettronica abbiamo il cruise control, il ride mode, il sistema che regola la trazione in uscita di curva in tutte le condizioni di guida ( KCMF -Kawasaki cornering management function) e il launch control.