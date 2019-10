Kawasaki Ninja 650, il Modello 2020 è sempre una bomba

Tanto carattere e poca concessione al mercato per la nuova Kawasaki Ninja 650. Il Model Year 2020 della media giapponese si rinnova, tanto nel design quanto nei contenuti tecnici e digitali, ma non rinuncia al tratto principale del suo carattere: la sportività. Il bicilindrico da 649 cc, infatti, sviluppa 68 CV di potenza e per chi la patente A2 non cʼè spazio.