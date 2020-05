Kawasaki Ninja 1000SX, la Sport Tourer sincera

Ripartire in sella a una Kawasaki Ninja 1000SX e, in omaggio, poter contare su un bel set di valigie laterali . È questa la promozione che la Casa giapponese ha pensato per la Fase 2 post-covid, una fase molto lunga perché lʼofferta nelle concessionarie aderenti è valida fino al 30 settembre 2020!

Una moto davvero speciale la Kawasaki Ninja 1000SX, perché ha un carattere sportivo, tutto grinta e accelerazioni, ma al tempo stesso coltiva unʼanima turistica e incline allʼavventura. Una Sport Tourer sincera, capace di combinare le emozioni di una superbike alle qualità di marcia di una grande viaggiatrice. La tecnica è dalla sua, con il formidabile motore 4 cilindri in linea da un litro di cilindrata e 142 CV e la trasmissione Quick shifter bi-direzionale, cui abbina la versatilità dei Riding Mode e dellʼevoluto Traction Control, così da macinare chilometri in tutta sicurezza.

La nuova Ninja 1000SX è stata migliorata nel comfort, con una sella più comoda (anche per il passeggero), una migliore protezione dal vento e una strumentazione con schermo TFT connessa allo smartphone. Con la promozione in corso, Kawasaki regala il set di valigie rigide laterali (2x28 litri), il set di borse interne, il set cover in tinta e i kit deco stripe, serrature e fissaggio valigie, per un controvalore pari a 900 euro. A listino la Kawasaki Ninja 1000SX costa 13.990 euro nelle colorazioni bianca e verde e 14.290 euro la grigia, franco concessionario incluso.