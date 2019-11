Kawasaki Z H2, super naked con anima sportiva

Unica! Non cʼè altro modo per definire la strategia Kawasaki di partorire moto con propulsori turbocompressi . Una famiglia adrenalinica, che dalle superbike ‒ come lʼeccezionale Ninja H2R da 314 CV! ‒ si allarga adesso anche al segmento delle naked. E che naked, visto che la Kawasaki Z H2 si candida al titolo di “Reginetta” dellʼedizione 2019 di Eicma .

La Kawasaki Z H2 è una super naked, interpretazione senza carena di un modello supersportivo e pressoché unico nel panorama motociclistico. Lʼazienda di Akashi è infatti l’unica a portare avanti la filosofia del motore turbo, in questo caso il 4 cilindri 1.0 sovralimentato da 200 CV a 11.000 giri e 137 Nm di coppia a 8.500 giri. Un razzo, con accelerazioni brucianti, sia per lʼoverboost assicurato dal turbocompressore sia per la presenza del Launch Control, che ottimizza l’accelerazione regolando elettronicamente l’erogazione del motore e prevenendo lo slittamento dello pneumatico. Inserendo la terza marcia oppure oltre i 150 km/h, il Launch Control si disattiva automaticamente.

Potente ma anche più gestibile, meno “estrema” delle superbike Ninja. Non dimentichiamo però che stiamo parlando di una naked, benché super, e non di una superbike carenata per affrontare cordoli e proteggere il motore. Esteticamente la Kawasaki Z H2 svela una linea “accovacciata”, che ricorda un predatore pronto ad attaccare, ma elemento stilistico unico è anche il frontale asimmetrico con il Ram Air in evidenza sul lato sinistro, mentre il telaio a traliccio compatto e minimalista ingabbia tutta la potenza del motore sovralimentato.

La moto è dotata di Cruise Control elettronico e di frizione assistita e antisaltellamento, che agisce anche come limitatore di coppia. In pratica, a partire dai 2.500 giri è possibile cambiare in salita o scalata senza lʼutilizzo della frizione, una funzione comodissima sia per la guida sportiva che per quella di tutti i giorni. Consente rapide cambiate e scalate, con accelerazioni e decelerazioni più fluide, questʼultime garantite da freni Brembo. I prezzi della Kawasaki Z H2 partono da 17.590 euro, con la classica livrea nero/verde ne servono 18.240.