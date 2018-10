24 ottobre 2018 09:45 Jeep Wrangler Rubicon, niente è impossibile! In Usa tra le difficoltà del Rubicon Trail

Dove provare un fuoristrada vero, con le gomme tassellate e la trazione integrale da inserire on demand in base alle situazioni più disparate? Se vi trovate tra la California e il Nevada non cʼè dubbio, sul Rubicon Trail, 35 chilometri tra gole di roccia e sabbia che da 40 anni fa da banco di prova per i nuovi modelli Jeep. Certo non è proprio dietro lʼangolo, e allora vi portiamo noi col nuovo Wrangler Rubicon.

Eccolo in queste immagini il “gippone” vero, erede dei primi modelli Jeep messi in commercio nel Secondo Dopoguerra. Wrangler è ormai un inossidabile evergreen e la versione Rubicon è la più estrema di quelle a listino. È equipaggiato con le quattro ruote motrici e i bloccaggi elettrici dei differenziali Tru-Lock per la guida offroad più estrema, con la barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettronico, che permette di aumentare lʼescursione delle sospensioni e migliorare la trazione. Il riduttore a due velocità inseribile incrementa la trazione quando si percorre un tratto molto difficile, e il Rubicon Trail è il tracciato più famoso e tra i più difficili al mondo. Se vai bene qui, puoi andare ovunque.