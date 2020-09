Jeep Wrangler, ecco la Recon in attesa della 4xe

Il progetto Wrangler non conosce ostacoli. E non soltanto su strada, o meglio in fuoristrada, ma neanche fra le scrivanie del Centro Stile Jeep , che continua a proporlo in versioni originali, come lʼultima serie speciale Recon . Concepita per esaltarne lo spirito dʼavventura e la resa nellʼoffroad più impegnativo, anticipa la versione 4xe ibrida elettrica plug-in .

Jeep Wrangler Recon si caratterizza per lʼequipaggiamento estremo, specifico per la guida in fuoristrada. Punto di partenza è la versione Rubicon e poi vi aggiunge gli assali Dana e i Moab rock rails, per offrire capacità 4x4 ancora superiori. Esteticamente si fa notare per i fari anteriori e posteriori full LED, la decalcomania nera opaca sulle prese d’aria dei parafanghi e sul cofano e per gli esclusivi cerchi in lega bicolore da 17 pollici con pneumatici Mud-Terrain, oltre al portellone rinforzato. Il motore è il MultiJet II turbodiesel da 2,2 litri e 200 CV, con cambio automatico a 8 rapporti. La nuova serie speciale Recon è disponibile sia a due che a quattro porte. Prezzi attorno ai 60.000 euro.

E poi cʼè Wrangler 4xe

Dopo Renegade e Compass, anche Wrangler vira sullʼalimentazione elettrica. Un poʼ la scommessa del secolo per un fuoristrada “nudo e puro” qual è lʼicona americana. Bisognerà ricordarsi di metterlo in carica per sfruttarne il potenziale, ma il risultato è davvero esplosivo: i due motori elettrici alimentati dalle batteria da 400 volt sviluppano, in sinergia col motore 2.0 turbo benzina una potenza di 375 CV! Per una coppia di 637 Nm immediatamente disponibile, ciò che non scalfirà le performance del “gippone” per antonomasia. Grazie alle sospensioni specifiche e ai robusti assali anteriori e posteriori, Jeep Wrangler 4xe spunta angoli di piega impossibili e guada corsi dʼacqua profondi 76 centimetri. Arriverà su strada a inizio 2021.

Nello speciale motori anche la Jeep Wrangler Recon