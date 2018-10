Jeep Renegade e Fiat 500X, nascono le plug-in hybrid

Il Gruppo FCA investirà a Melfi 200 milioni di euro per queste motorizzazioni innovative e dal ridotto impatto ambientale. Risorse che prevedono anche la formazione dei dipendenti del maxi-stabilimento lucano. Ma FCA non è nuova alle motorizzazioni alternative: negli Stati Uniti già produce uno dei modelli simbolo della trazione PHEV ‒ plug-in electric vehicle ‒ cioè Chrysler Pacifica PHEV , il grande monovolume fino a 8 posti che ha preso il posto del Voyager nella gamma di vetture familiari. E anche il Ram 1500 , maestoso pick-up che è tra i veicoli più venduti dʼAmerica, ha una versione ibrida elettrica molto apprezzata.

Nel giro dei prossimi 3 anni, cioè entro il 2022, FCA offrirà un totale di 12 sistemi di propulsione elettrica, con differenti tecnologie: PHEV, full-hybrid e mild-hybrid. In Italia il lancio commerciale di Jeep Renegade Plug-in Hybrid e Fiat 500X Plug-in Hybrid è previsto per la prima parte del 2020, ma già il prossimo anno vedremo i prototipi nei vari saloni internazionali. Quindi tempi non molto estesi. A Melfi la Jeep Renegade è già stata prodotta in 750 mila unità, ciò che ne fa uno dei modelli Jeep più popolari di sempre.