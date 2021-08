Jeep Grand Cherokee, la guida diventa una “Experience”

Jeep ha rinnovato profondamente la gamma in questo 2021. Ha lanciato la nuova Compass ed esteso il processo di elettrificazione con le versioni4xe ‒ ibride plug-in ‒ di Renegade, Compass e Wrangler . Allʼappello mancava in pratica il top di gamma Grand Cherokee , che adesso invece fa il suo debutto in Nord America per arrivare presto anche in Europa.

Tra le tante novità del Suv più imponente del brand, ecco lʼabitacolo a 7 posti che si deve al passo di oltre 3 metri (3.091 mm per la precisione). Non mancherà certo la versione ibrida plug-in 4xe, per lʼEuropa sicuramente interessante, anche perché negli States ci saranno i classici e “mostruosi” V6 3.6 e V8 5.7 a benzina da 290 e 360 CV. Jeep Grand Cherokee resta soprattutto un Suv formidabile, con interni lussuosi e confortevoli come ci si aspetta da unʼammiraglia, e in più le leggendarie capacità offroad garantite da tre sistemi di trazione integrale disponibili, con cinque modalità di guida.

A queste si aggiungono poi le sospensioni anteriori e posteriori indipendenti e, a richiesta, le esclusive sospensioni pneumatiche Quadra-Lift con ammortizzazione adattiva. Nuovo Grand Cherokee ha poi una maggiore altezza da terra e una migliore capacità di guado rispetto alla generazione precedente. Novità è anche il sistema di disconnessione dell’asse anteriore: quando il veicolo rileva che le condizioni della strada non richiedono la trazione integrale, il sistema disconnette automaticamente l’asse anteriore e passa alla modalità a due ruote motrici, reinserendo la trazione integrale automaticamente quando necessario.

Lʼupgrade di tecnologie include il Night Vision e le telecamere per la visione notturna a 360°, un pacchetto per la guida autonoma di livello 2 e per la connettività il sistema Uconnect più avanzato di sempre, con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Immancabili lʼHead-up Display, lo specchietto retrovisore digitale, lʼelegante quadro strumenti digitale senza cornice e un superbo, meraviglioso impianto audio McIntosh da 960 watt con 19 altoparlanti. Timing dʼarrivo sui mercati europei e prezzi non ancora definiti.

