Jeep Grand Cherokee a 280 km/h sul Lago Baikal! Record di velocità sulla superficie ghiacciata

La Super Jeep che va sul lago gelato e non solo regge, ma batte anche un incredibile record di velocità: 280 km/h sulla scivolosissima superficie ghiacciata del grande Lago Baikal, in Siberia. A battere il primato ‒ con tutti i crismi della Federazione Internazionale dellʼAutomobile ‒ è stato il Grand Cherokee Trackhawk nel corso dellʼ8° edizione del Festival motoristico “Speed Days on the Baikal Ice”.

Mai un Suv si era spinto fino a questi estremi prestazionali. Ma il possente Jeep Grand Cherokee Trackhawk non è un Suv come tutti gli altri: il motore 8 cilindri di cilindrata 6,2 litri e 710 CV sotto il cofano gli permettono di superare tutti i limiti della sua mole e correre come fosse unʼauto da corsa. E ovviamente sul ghiaccio i record di velocità assumono un valore esponenziale! Per un chilometro il Suv Jeep ha tenuto una velocità media di oltre 257 km/h, secondo i rilevamenti tracciati col GPS della Federazione Automobilistica Russa, che ha omologato i record.

Su strada (non su ghiaccio) Grand Cherokee Trackhawk è in grado di toccare i 290 orari di velocità, per unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h che si compie in appena 3,7 secondi. Come dire che sul lago ghiacciato siberiano ha quasi sfiorato i suoi limiti stradali! Senza paure, e ce ne sono di ancestrali a riguardo del lago più profondo del mondo, con tante storie immaginifiche che nel corso degli anni si sono raccontate sul Baikal: 1.700 metri, praticamente fino alle viscere della terra. Il volume dʼacqua contenuto nel lago siberiano vale il 20% delle riserve di acqua dolce nel mondo.