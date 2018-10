Jeep Compass Trailhawk, lʼoffroad sovrano

Un autentico fuoristrada, degno del brand americano, dotato del sistema di trazione integrale Jeep Active Drive Low , che potenzia ulteriormente il Jeep Active Drive portando il rapporto finale di riduzione a 20:1, grazie allʼesclusiva modalità Rock del Selec-Terrain. Le altre modalità di guida sono Auto, Snow, Sand, Mud, comuni a tutte le versioni di Compass. Con il sistema adottato dalla Trailhawk è invece possibile trasferire fino al 100% della coppia su ciascuna ruota , per la marcia anche su terreni considerati impossibili. Un veicolo possente, pur essendo di segmento C, capace di superare angoli di attacco di 30 gradi, dossi di 24,4 gradi e angoli di uscita di 33,6 gradi.

La versione Trailhawk di Compass è più alta da terra di 2,5 cm rispetto alle altre versioni del Suv e ha di serie i cerchi in lega da 17 pollici con pneumatici 225/60 All Season e le piastre di protezione sottoscocca. Standard anche i fari anteriori bixeno e lʼutile gancio di traino posteriore. Allʼinterno ci sono i rivestimenti interni in pelle e tessuto, la Radio 8,4 Nav con Apple Car Play e Android Auto. Per la sicurezza anche il sistema anticollisione frontale. Nella gamma 2019 del Suv entra anche il nuovo colore di carrozzeria Sting Gray. Con gli “Adventure Days” nelle concessionarie Jeep, ci sono fino a 10.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Jeep, per un listino che parte da 24.900 euro.