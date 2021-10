Jaguar XF protagonista del “solito” inseguimento… ma per vedere 007 al cinema

Nellʼepica di James Bond cʼè sempre un inseguimento in auto . Fa parte del corredo di un action movie e non manca mai nelle esperienze dellʼagente 007, per sfuggire magari a una moto, un aereo, una motoslitta. Persino a piedi, da una runner professionista come vediamo in questo video che vede protagonista la Jaguar XF in occasione dell’uscita di “ No Time to Die ”, lʼultimo film della saga dellʼagente segreto.

Riannodiamo i fili della storia. Lʼelegante berlina inglese, guidata da Mitch Evans, pilota del team Jaguar Racing di Formula E, viene inseguita tra le strade di Londra da Lynn Jung, famosa free runner e atleta di Parkour. Perché? Perché Mitch si è perso i biglietti per assistere al film “No Time To Die”, uscito la settimana scorsa in tutto il mondo. E Lynn lo rincorre per la capitale britannica, partendo da Laffone Street, vicino a Tower Bridge, fino a Baker Street! Nove chilometri di corsa sfrenata per restituirgli i biglietti!

Il messaggio che corre dietro il video è che la Jaguar XF è unʼauto così silenziosa, confortevole e rassicurante che il pilota non si accorge che qualcuno lo sta inseguendo. Mitch Evans si gode il lussuoso abitacolo della XF berlina, dotato della tecnologia per lʼinsonorizzazione “Active Noise Cancellation” e del sistema “Cabin Air Ionisation” per purificare lʼaria dellʼabitacolo. Non si accorge di nulla insomma, nella quiete e compostezza della sua berlina a trazione integrale. In Italia la nuova Jaguar XF berlina ha prezzi di partenza da 55.600 euro.