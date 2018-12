Jaguar F-Type, il tocco di classe della nuova serie speciale

Era il 1948 e la giovane Casa inglese Jaguar (era nata soltanto nel 1938 e la guerra ne ritardò i piani) decise di riprendersi il proprio destino fra le mani. Contava sul boom della ricostruzione e sullʼespansione dellʼauto in Europa, ma non produsse vetture di massa, bensì la XK 120, una splendida roadster che allʼepoca, con i suoi 190 km/h, era lʼauto più veloce del mondo fra quelle della produzione di serie.

Da lì fu un attimo e lʼInghilterra diede vita a una tradizione di superbe sportive che avrebbe coinvolto altre factory dʼoltre Manica. Per festeggiare i 70 anni di quellʼauto, Jaguar ha presentato le serie speciali Chequered Flag dellʼattuale F-Type Coupé e F-Type Cabrio . Bellissima la XK 120 del Secondo Dopoguerra, bellissime le performanti Jaguar contemporanee, che si presentano con eleganti finiture in alluminio spazzolato, il tetto nero a contrasto, i cerchi in lega da 20 pollici diamantati e i sedili sportivi in pelle Windsor , mentre il rivestimento del cielo è in tessuto scamosciato Ebony.

Le linee esterne della F-Type Chequered Flag si caratterizzano per il Pacchetto “Exterior Black Design”. Consiste in soglie laterali più lunghe, che sembrano allargare le carreggiate della vettura, in quegli esclusivi cerchi da 20” e nelle pinze dei freni color rosso. Unʼimmagine di grande raffinatezza e personalità per questa vettura che resta sportiva, perché proposta anche in questa serie speciale col motore 4 cilindri da 300 CV oppure col 6 cilindri turbo da 340 o 380 CV. Il cambio è lʼautomatico Quickshift a otto rapporti e di serie sono anche gli ammortizzatori adattivi in base alla velocità.