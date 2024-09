Jaecoo 7 arriva in Italia

Jaecoo 7 è equipaggiata con un un potente motore turbo benzina, un cambio automatico doppia frizione e la trazione integrale intelligente AWD. Il motore è un quattro cilindri sovralimentato da 1,6 litri di cilindrata in grado di sviluppare 108 kW di potenza (147 CV). Tra i suoi punti di forza c'è la combustione intelligente ad alta efficienza iHEC, la fasatura variabile delle valvole e una gestione intelligente della di lubrificazione grazie a una pompa dell'olio a portata variabile. Completa il tutto la nuova trazione integrale “Intelligent AWD”, di serie su Jaecoo 7, che regola la trasmissione della coppia verso le ruote posteriori fino ad arrivare a una ripartizione 50/50 tra i due assi. Il conducente dispone di 7 diversi programmi di marcia di cui tre dedicati alla guida su strada e quattro alla marcia su fondi o in condizioni climatiche ostili. I primi tre sono Economy, Standard e Sports, che attivano mappature più attente al risparmio o alla dinamica. Gli altri quattro sono invece pensati per affrontare in sicurezza specifici fondi come sabbia (Sand), fango (Mud), neve (Snowfield) e sterrati (offroad). Jaecoo 7 è già disponibile con motorizzazione turbo-benzina in due versioni: Premium, a trazione anteriore, e Exclusive a trazione integrale con prezzi a partire da 33.990 euro chiavi in mano (IPT esclusa).