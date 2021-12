Italjet svela i nuovi Dragster 125 e 200 e per il 2022 pensa allʼelettrico

Nuovi Dragster 125/200 Ufficio stampa 1 di 29 Ufficio stampa 2 di 29 Ufficio stampa 3 di 29 Ufficio stampa 4 di 29 Ufficio stampa 5 di 29 Ufficio stampa 6 di 29 Ufficio stampa 7 di 29 Ufficio stampa 8 di 29 Ufficio stampa 9 di 29 Ufficio stampa 10 di 29 Ufficio stampa 11 di 29 Ufficio stampa 12 di 29 Ufficio stampa 13 di 29 Ufficio stampa 14 di 29 Ufficio stampa 15 di 29 Ufficio stampa 16 di 29 Ufficio stampa 17 di 29 Ufficio stampa 18 di 29 Ufficio stampa 19 di 29 Ufficio stampa 20 di 29 Ufficio stampa 21 di 29 Ufficio stampa 22 di 29 Ufficio stampa 23 di 29 Ufficio stampa 24 di 29 Ufficio stampa 25 di 29 Ufficio stampa 26 di 29 Ufficio stampa 27 di 29 Ufficio stampa 28 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

Denominato “Urban SuperBike”, Dragster è senza dubbio un modello fuori dagli schemi, iconoclasta nel disegno iper-naked ma anche estremamente sportivo e divertente da guidare. Uno scooter solo per definizioni approssimative insomma, come del resto sanno bene i fan del Dragster, che fin dagli anni 90 ha avuto il merito di distinguersi dalla massa. Il nuovo modello svelato a Eicma conferma tutta la sua originalità, come anche la robustezza del telaio a traliccio in tubi di acciaio, integrato da piastre di alluminio pressofuso e dal Sistema Indipendente di Sterzo (I.S.S.), una soluzione brevettata da Italjet, che poggia su un nuovo monobraccio in alluminio forgiato.

I nuovi Dragster sono equipaggiati con motori monocilindrici a 4 tempi raffreddati a liquido e con iniezione elettronica Magneti Marelli. Ambedue Euro 5, hanno cilindrata 125 e 200 e sviluppano la potenza di 13 CV il primo e di 18 CV il secondo. Italjet li propone anche in ottica sportiva, da qui nasce allora la linea Power Parts per aumentare potenza e prestazioni del Dragster, con lʼaiuto di partner come Akrapovič, che dal febbraio 2022 proporrà due terminali di scarico, uno omologato per lʼuso su strada e l’altro in versione Racing. E ancora nomi del calibro di Malossi per il kit frizione e Brembo per i freni, mentre Ohlins e Andreani Group hanno sviluppato insieme un set di sospensioni.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché nella seconda metà del prossimo anno, entrerà nella famiglia Dragster anche una variante elettrica a zero emissioni. Si chiama Dragster #e01 Electric e monterà un motore da 12 kW di potenza massima e 6 kW di potenza nominale. Tornando ai nuovi Dragster 125/200, questi sono disponibili nelle livree Red, Black e Yellow, al prezzo di 5.499 euro il 125 e 5.799 euro il 200, comprensivi di franco concessionario e IVA.