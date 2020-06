Italjet Dragster 125/200, in arrivo la Limited Edition

La presentazione a Eicma 2019 suscitò un certo entusiasmo, la Dragster 125/200 era in effetti il miglior passaporto dello stile italiano applicato allo “Sprinting” puro, nudo e crudo. Per la rivista Forbes è una delle 5 moto da provare nel 2020 e così Italjet ha raccolto prenotazioni da circa 40 Paesi nel mondo.

Tanta Europa, dalla Germania allʼOlanda al Regno Unito, ma anche dal Giappone, dalle Filippine e dallʼIndonesia si sono messi in fila per questʼambivalente sportiva un poʼ moto e un poʼ scooter. Una Dragster semplicemente, col il “tocco” italiano, e per soddisfare tutte le richieste Italjet ha pensato a una serie speciale coi fiocchi, da lanciare prima del modello ordinario. Eccola allora la strepitosa, unica e adrenalinica Dragster “Limited Edition”, 499 esemplari nellʼesclusiva livrea Black/Magnesium ed esaltata da dettagli in alluminio. Una targhetta numerata caratterizzerà ogni modello, che sarà anche accompagnato da un Certificato che riporta il nome del cliente.

La produzione di Dragster “Limited Edition” 125/200 è prevista da settembre, ma poi ci sarà spazio anche ai modelli della produzione di serie. Tre le colorazioni delle versioni standard: Antracite-Rosso e Bianco, Antracite e Giallo, Nero e Grigio. Un motivo dʼorgoglio per Massimo Tartarini, Presidente e CEO di Italjet: “Mai nessuno aveva osato tanto, siamo, riusciti con tanta passione a ricreare un remake di un successo internazionale di Italjet degli anni 90, introducendo però nuovi concetti di stile, che sono stati accolti dal mercato con grande entusiasmo”. In Italia il nuovo Dragster 125 cc costerà 4.900 euro e il 200 5.400 euro.