Italia: l'automobile serve ma costa cara

È stata improntata sulla mobilità degli italiani ed è stata condotta da ANIASA (l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità) e Bain & Company: l’analisi ha approfondito quali sono le principali modalità di spostamento degli italiani e ha analizzato le ragioni dei trend in atto. Il dato più evidente è il forte salto in avanti dell’auto come mezzo di spostamento ricorrente (dal 72% delle risposte nel 2023 all’80% del 2024, era al 69% delle preferenze nel 2020). Resta stabile il trasporto pubblico locale, utilizzato in maniera ricorrente da quasi un italiano su 2 (48%), mentre attraggono meno interesse le altre forme di mobilità per uso occasionale, come scooter, vehicle sharing, monopattino e taxi.