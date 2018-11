Infiniti, la nuova Q50 scopre lʼanima sportiva

La super berlina un poʼ rompe lo stereotipo di Infiniti come brand che progetta per lo più eleganti e raffinati Suv e crossover, rinomati per lo stylish dinamico delle sue carrozzerie. Ma Infiniti è un attore globale e vuole essere presente in ogni segmento e nicchia di mercato. Forse non è forte in Italia, ma la berlina Q50 è stata venduta in quasi 210 mila unità a partire dal 2013, anno del suo lancio, diventando con ciò il modello più venduto al mondo per Infiniti. Il restyling che vediamo in queste immagini arriverà sui mercati europei il prossimo autunno, anche in serie speciali e a tiratura limitata. Come appunto la Red Sport 400 col nuovo motore 6 cilindri a V 3.0 con doppio turbocompressore a benzina, che sfodera ben 400 CV di potenza.