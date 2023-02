Incidenti stradali, in Europa crescono le vittime

Il riferimento non è all'anno del lockdown Troppo belle le statistiche che si riferivano all'anno in cui la pandemia ha costretto tutti al lockdown, interessando chiaramente, in positivo, la flessione relativa il numero delle vittime per incidenti stradali (-17%). In linea generale, ci sono stati alcuni Paesi dell'Unione Europea in cui l'andamento è stato positivo. Le riduzioni più significative , anche superiori al 30%, sono state registrate in Lituania, Polonia e Danimarca, mentre Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Svezia hanno messo in mostra dati stabili o in peggioramento.

Getty Images

Quanti sono gli incidenti e su quali strade Anche le percentuali relative i tassi di mortalità sono restate pressoché immutate rispetto al periodo precedente la pandemia. Il risultato migliore spetta alla Svezia, con 21 decessi per milione di abitanti, e alla Danimarca, con 26 vittime per milione di abitanti, mentre i peggiori si sono verificati in Romania (86 per milione) e in Bulgaria (78 per milione). La media europea è di 46 decessi per milioni di abitanti, mentre il nostro Paese fa registrare una media di 53 vittime per milione. Un’analisi attenta dei dati 2021 (in questo contesto non sono ancora disponibili quelli del 2022) evidenzia come il 52% delle vittime per incidente stradale in Europa abbia perso la vita su strade extraurbane, il 39% su quelle urbane e il 9% in autostrada. Di queste, il 78% erano uomini, il 45% conducenti o passeggeri di auto, il 18% pedoni, il 19% utilizzatori di moto o ciclomotori, il 9% ciclisti.

Getty Images