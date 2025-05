Incentivi auto 2025, il nuovo piano

Questo ancora non si sa, poichè la revisione del Pnrr deve prima passare il controllo di Bruxelles. Mancano poi i dettagli di utilizzo e dei successivi benefici, nella speranza che questa mancanza non determini un effetto attesa penalizzante per le immatricolazioni dei mesi che stanno per arrivare. Controllando quanto riportato da alcuni media, il contributo potrebbe arrivare a 11 mila euro per chi ha un Isee fino a 30 mila euro e a 9 mila per chi arriva a 40 mila. Potranno accedere ai sussidi anche le piccole imprese intenzionate a sostituire i loro mezzi da lavoro: il bonus arriverà al 30% del listino e fino a un massimo di 20 mila euro.