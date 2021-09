In via della Spiga con Audi City Lab per inventarsi il futuro

Torna la Milano Design Week e Audi ripropone il sodalizio con la kermesse più importante dedicata allo stile e alla creatività. Lo fa con Audi City Lab , un vero e proprio laboratorio di idee per immaginarsi il futuro del design, quindi delle nostre case, delle automobili, delle città. Lo spazio sarà allestito in via della Spiga 26 dal 5 al 27 settembre .

Un legame solido quello di Audi con Milano, tanto da regalare alla città la premiere italiana della berlina A6 e-tron concept, a trazione integrale e con 476 CV di potenza, esposta in via della Spiga accanto alla supersportiva Audi RS e-tron GT. Non solo, ma passeggiando per il quadrilatero della moda si potrà scoprire lʼinedita Audi Q4 Sportback e-tron, in “vetrina” in via Montenapoleone. Auto di gran classe e tutte rigorosamente elettriche, perché è questo il futuro della mobilità. Audi conferma poi il suo impegno per il FuoriSalone, che celebra questʼanno i 30 anni dalla nascita, diventando co-producer della mostra evento Interni Creative Connections.

Presso lʼAudi City Lab di via della Spiga sarà inoltre possibile vedere l’installazione “Enlightening the Future” del Marcel Wanders studio, nella quale luce, tecnologia e innovazione ispirano il design dellʼautomobile. In questo spazio sarà anche svolto, martedì 6 settembre, il talk “Inspired by progress”, con interventi del giornalista Mario Calabresi, del Responsabile del Design Audi AG Marc Lichte, del vice-presidente senior Audi AG Henrik Wenders e di Marcel Wanders e Gabriele Chiave, direttori creativi di Marcel Wanders studio, società di design con sede ad Amsterdam. Tra i partner di Audi anche l’Università Bocconi, che ospiterà una lectio magistralis tenuta da Henrik Wenders sulla storia di successo del design Audi.