E in prevendita scocca lʼora della variante Q4 Sportback

Non solo la classica silhouette del Suv, ma anche la variante di carrozzeria Sportback . Manco il tempo di terminare la prova della Q4 e-tron che Audi annuncia la prevendita della Q4 e-tron Sportback , col suo tetto spiovente, i montanti posteriori inclinati a moʼ di coupé e il Cx limato a un pazzesco 0,26 (0,28 per Q4 e-tron).

Ma il design non è fine a stesso, perché con i suoi 4,59 metri di lunghezza la Q4 Sportback dimostra di essere anche spaziosa e funzionale. Lʼabitabilità è di due categorie superiori e supera quella di Audi Q5, con un bagagliaio che accoglie fino a 535 litri con 5 passeggeri a bordo. Gli interni si fregiano del grande display multimediale touch, disponibile con diagonale fino a 11,6 pollici, del sistema d’infotainment MIB 3, mentre i comandi touch al volante portano a vantaggio del guidatore l’intuitività degli smartphone. Tra le dotazioni di sicurezza anche lʼairbag centrale di serie.

Due le versioni di lancio, oggi prenotabili e da settembre in concessionaria: la 35 e-tron 170 CV a trazione posteriore e la 50 e-tron quattro 299 CV a trazione integrale elettrica, motorizzazione che abbiamo provato sul modello Q4 e-tron. La prima versione è dotata di una batteria ad alto voltaggio da 55 kWh, che assicura circa 350 km di autonomia, mentre la versione 50 si avvale di una batteria da 82 kWh e conseguente autonomia di marcia fino a 495 chilometri. Peraltro questa ha una velocità massima autolimitata a 180 km/h, contro i 160 della versione dʼaccesso.

Tutte le versioni accedono agli incentivi statali (ecobonus) fino a 10.000 euro in caso di rottamazione. I prezzi della Q4 e-tron Sportback partono da 47.750 euro, in pratica 2.000 euro in più rispetto alla carrozzeria Suv. Cʼè naturalmente anche la formula di noleggio “all inclusive” Audi Value con canone mensile di 499 euro, che comprende assicurazione, assistenza e la flessibilità di uscire anticipatamente dal contratto di locazione a condizioni di favore.