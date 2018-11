In giro per Roma con la Citroen C4 Cactus

Se cʼè un costruttore automobilistico che, a proposito di comfort, può vantare una fama inoppugnabile, beh questo è Citroen. Da sempre la Casa francese ha fatto della comodità dei suoi interni, e in primis della qualità meccanica delle sospensioni, il suo biglietto da visita nel mondo. Ammortizzazioni perfette, che si traducono in viaggi comodi e rilassanti. Come questo giro per Roma della nuova Citroen C4 Cactus.