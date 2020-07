In autunno BMW “spillerà” la nuova Serie 4 Coupé

La tradizione BMW in fatto di coupé sportive aggiunge un nuovo tassello alla sua storia, fatta di stile inconfondibile, design spumeggiante e motorizzazioni potenti. La nuova Serie 4 Coupé è un poʼ la sintesi di questa storia, con il suo assetto molto basso e la silhouette slanciatissima, più lunga di 13 cm rispetto alla prima generazione , ma con carreggiate più larghe per offrire una maggiore stabilità.

Nel design della Serie 4 Coupé spicca anche il nuovo “volto”, con il doppio rene BMW enfatizzato per dare altra grinta alla vettura e accompagnato da proiettori efficienti, tra cui gli specifici BMW Laserlight. Allʼinterno il cockpit è stato ridisegnato e accoglie il Control Display da 10,25 pollici più il quadro strumenti da 12,3 pollici. Di nuovo disegno sono anche il volante sportivo in pelle e i sedili sportivi, mentre lʼabitacolo è climatizzato in tre zone distinte. Nuovo anche il sistema di navigazione BMW Maps basato su cloud e incluso di serie.

La gamma motori è naturalmente esuberante, con motori benzina e diesel da 184 a 374 CV, questi ultimi riferito alla superba M440i xDrive. Ma la sorpresa maggiore è la presenza della versione mild hybrid a 48 Volt. Il cambio di serie è lʼautomatico Steptronic Sport a 8 rapporti. Elevata è poi la qualità tecnica degli ammortizzatori, a smorzamento progressivo e variabile in funzione della corsa della molla, ma a richiesta sono disponibili anche le sospensioni adattive con ammortizzatori a controllo elettronico. Il lancio della nuova BMW Serie 4 Coupé è previsto a inizio autunno, prezzi stimati dai 50 agli 80 mila euro.

