Il Suv a idrogeno Hyundai Nexo sullʼA22 del Brennero

Hyundai ha fornito la prima Nexo a idrogeno alla società Autostrada del Brennero. Non è un caso, a Bolzano cʼè la prima stazione di rifornimento in Italia per lʼidrogeno, e Tgcom24 aveva anche provato il Suv a emissioni zero lo scorso autunno. Il veicolo della Casa coreana entra così a far parte del parco auto della società che gestisce lʼA22, una delle arterie autostradali più importanti della penisola.