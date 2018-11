Il non plus ultra è la Classe C 43 AMG 4Matic

La Classe C Station Wagon è il modello più versatile e funzionale della gamma Mercedes . Eppure pochi sanno che è anche il modello sportivo AMG più venduto al mondo . Soprattutto la versione C 43 AMG 4Matic , nella nuova versione 2018 forte di 390 CV, perché poi Mercedes raddoppia pure con una strabiliante C 63 AMG, che di cavalli arriva a svilupparne più di 500!

Stessa filosofia per gli interni, dove la firma AMG denota carattere sportivo quasi per forza. Il design dei sedili, i pannelli centrali delle porte e la plancia portastrumenti sono in pelle ecologica “Artico” e microfibra nera, e il volante AMG presenta cuciture decorative rosse, mentre i pedali sportivi sono in alluminio. La strumentazione conta su un display da 12,3 pollici che gestisce funzioni come il Warm-up, la temperatura dellʼolio motore, e il G-Force per visualizzare le accelerazioni laterali. In Italia il prezzo della nuova Mercedes C 43 AMG 4Matic SW è di 79.134 euro.