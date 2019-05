Il nero veste Lancia Ypsilon

Eccola la nuova, originale, speciale Lancia Ypsilon Black and Noir . Lʼultima delle limited edition dellʼaffascinante city car italiana: 34 serie speciali in 34 anni di storia (la prima Y10 fu lanciata nel 1985). Perché è sempre stata unʼauto di charme, la Fashion City Car per eccellenza, che amava distinguersi dalla massa delle solite utilitarie.

Adesso arriva la versione Black and Noir, che gioca col nero, il colore dellʼeleganza che non passa mai di moda. La carrozzeria accosta una tinta opaca di nero a una lucida, in un accostamento reso ancora più raffinato dallʼelefantino in Oro Rosa che campeggia sulla carrozzeria (e in qualche dettagli degli interni). Quanto a motorizzazioni, la nuova Ypsilon Black and Noir è disponibile a benzina, con la doppia alimentazione benzina e gpl e benzina e metano. Nelle concessionarie italiane è arrivata la settimana scorsa, i prezzi partono da 9.600 euro, accedendo al programma di finanziamento.