Il motore centrale, la rivoluzione di Chevrolet Corvette

Lunga vita alla Chevrolet Corvette , la sportiva icona della motor industry americana. Unʼauto in grado di legare generazioni lontanissime fra loro, a partire dal 1953, quando fu prodotto il primo esemplare. Adesso però, dopo 66 anni, la settima generazione della Corvette è rivoluzionaria: è infatti la prima a motore centrale . Una soluzione moderna, più efficiente perché bilancia meglio i pesi e migliora le prestazioni in curva.

La cosa incredibile è che in sette decadi e ben sei generazioni di prodotto, la Corvette mai ha perso il suo appeal e la sua forza penetrativa sul mercato nordamericano. Nel mondo è sempre stata meno diffusa, ma il suo mito non è stato meno attrattivo, anche per la fiction cinematografica che lʼha esaltata. Nel presentarla al mondo intero, General Motors ha in effetti ideato un megashow in stile hollywoodiano. Esteticamente la settima generazione della Chevrolet Corvette è bellissima, moderna e più compatta, con il motore 8 cilindri visibile attraverso il vetro posteriore.