Il cielo muta attorno alla Volvo S90 Ambience Concept

Un prototipo, una novità assoluta nell’industria automobilistica, che mira a creare un’esperienza sensoriale unica , capace di sincronizzare stimoli visivi, sonori e olfattivi. Non solo, ma essendo una berlina di lusso , è concepita per tre soli passeggeri: lʼautista e due clienti molto speciali che siedono dietro. Sono questi che possono modulare l’atmosfera dell’abitacolo, grazie a unʼapp da cui selezionare fra 7 temi visivi, sincronizzati a loro volta con specifici temi sonori e olfattivi. Il cielo della S90 cambia così in base al tema selezionato : Luci del Nord, Foresta Scandinava, Lago dei Cigni, Arcipelago, Pioggia, Notturno e Libertà.

L’audio sincronizzato è poi diffuso dallʼimpianto Bowers & Wilkins, che include mini tweeter nel poggiatesta per un’esperienza di suono avvolgente. Quattro le fragranze, realizzate in esclusiva da Byredo, diffuse da una bocchetta posizionata nella console centrale, per unʼidea di benessere che esalta il concetto di auto di lusso. Lʼobiettivo di Volvo è di proporre il pacchetto Ambience sulla versione top di gamma della berlina S90, la Excellence, soprattutto in mercati quali quello cinese, in cui la crescita del brand è continua e, nel 2017, ha superato la soglia delle 100 mila immatricolazioni. Un volume di vendite che fa oggi della Cina il primo mercato al mondo per Volvo.