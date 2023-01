Il Ces di Las Vegas racconta il futuro dell'automobile

BMW iVision Dee – E’ la prima auto che cambia colore digitalmente: con questo concept Bmw mette insieme tutte le sue idee in ambito tecnologico e stilistico. Si tratta di una berlina di medie dimensioni che introduce un nuovo linguaggio di design, a primo impatto molto essenziale, meno ricercato di quello delle auto oggi in produzione. Il suo nome (Dee) è l’acronimo di Digital Emotional Experience e la sua mission è presto svelata: mettere al centro dell’attenzione le esigenze dei passeggeri innalzando il livello di connessione con la vettura.

Peugeot Inception - Appartiene al segmento delle berline elettriche e porta con sé il design che Peugeot proporrà nei prossimi anni. Il suo nome significa “inizio” e questo la dice lunga sulle prossime avventure che vedranno interessate le elettriche del Brand francese. La sua veste estetica mette in mostra un design scultoreo, con sbalzi ridotti e superfici cuneiformi. Novità di assoluto interesse però è il sistema di controllo denominato Hypersquare, ovvero il nuovo volante rettangolare ripreso dal mondo dei videogiochi. Ha una gestione completamente elettronica, non ha il piantone dello sterzo e i collegamenti meccanici con le ruote e ha al centro un tablet dal quale si possono gestire molte delle funzionalità della vettura senza togliere le mani dal volante. Questa soluzione, probabilmente, la vedremo sulle Peugeot di serie nel 2026.

Ram Revolution - I pick-up elettrici non sono ancora molto diffusi e per questo motivo parlare del loro futuro è importante. In questo senso, il Ram 1500 Revolution, sebbene sia ancora un concept, anticipa il modello di serie che arriverà nei prossimi mesi, inizialmente negli Stati Uniti e poi pian piano nel resto del mondo. Avrà la trazione integrale, configurata da due motori elettrici separati e senza albero di trasmissione e le quattro ruote sterzanti unite alle sospensioni pneumatiche. Il telaio rimane a longheroni, separato dalla carrozzeria, ma è stato progettato in modo da ospitare le batterie.

BMW M 1000 R – Il Brand tedesco entra nel mercato delle super naked con questa moto che è la più potente nella sua categoria già ampiamente capeggiata da una concorrenza molto competitiva. La BMW M 1000 R ha una potenza massima di 207 Cv e un prezzo di listino inferiore ai 24 mila euro, che le consente di occupare un posizionamento di mercato molto più equilibrato rispetto a molte altre avversarie.