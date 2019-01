17 gennaio 2019 08:30 Il boom di Jeep in Europa e di Ram in America Al Naias di Detroit il trionfo dei pick-up

Prima notizia: nel 2018 le vendite in Europa del gruppo FCA sono in lieve calo e la quota mercato scende dal 6,7 al 6,5%, ma lʼexploit di Jeep ‒ oltre 165 mila veicoli immatricolati e +55% ‒ evita il peggio. Seconda news: al Salone di Detroit (Naias) in corso in questi giorni tutte le novità sono focalizzate sui brand Ram, Jeep e Mopar, con il nuovo pick-up Ram Heavy Duty 2019 a far da reginetta agli stand del gruppo italo-americano.

Due notizie che ci fanno capire come le sorti del gruppo FCA si stiano spostando sempre più oltre Atlantico. Nato come Fiat Chrysler Automobiles, il gruppo sta via via lasciando al suo destino i marchi italiani, ad eccezione di quelli premium Alfa Romeo, Maserati e naturalmente Ferrari, per investire laddove ha intravisto i margini maggiori: Jeep su scala globale e Ram sul mercato nordamericano. Ed è forse inesorabile come strategia, visto che una gamma come quella dei pick-up Ram vende quasi un milione e mezzo di pezzi lʼanno! Al Naias 2019, inoltre, il Ram 1500 è stato eletto “light truck” dellʼanno.

Che cosa rappresentino in Usa i pick-up e i grandi fuoristrada e Suv è noto. Sono questi i veri protagonisti del salone di Detroit: Cadillac sfoggia un meraviglioso grande Suv XT6 e Ford risponde con la nuova generazione di Explorer. FCA non sta certo a guardare e con il nuovo Ram Heavy Duty detta legge nel segmento dei pick-up. Un modello impressionante, che col motore turbodiesel I6 Cummins è in grado di caricare fino a 3.483 kg di pesi! E se aggiungete un rimorchio sappiate che può essere trainato un carico fino a 15.921 kg! Un vero tir ma a disposizione della clientela privata. Dʼaltronde sono questi gli standard del mercato americano…