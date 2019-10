Il benessere è Jeep: a Roma il gran finale di Wanderlust

Meditazione, Benessere e… Jeep . Il brand americano è partner di Wanderlust 108 , un evento itinerante che promuove le pratiche giuste per un sano benessere. Lo fa nei parchi cittadini delle principali città d’Europa e domenica 6 ottobre tocca a Roma , che chiuderà lʼedizione 2019 dopo che, domenica scorsa, era toccato a Milano.

Wanderlust 108 propone a Roma il “Mindful Triathlon”, un percorso affascinante e faticoso all’insegna del fitness e dello star bene. Poggia su pratiche come la meditazione, lo yoga e il raggiungimento della consapevolezza di sé, con un’attenzione particolare al pubblico femminile. Il gran finale di Roma si svolge al Parco Centrale del Laghetto dell’Eur e prevede una giornata dedicata allo sport e al divertimento. Comprende una corsa di 5 km, yoga e meditazione, oltre a lezioni, workshop con esperti nelle varie discipline e attività per il benessere esperienziale come l’aerial yoga, l’acro-yoga e l’hooping (hula hoop).

A Roma come in tutte le altre tappe sarà allestita la Jeep Lounge. Qui sarà anche possibile partecipare a una lezione gratuita della nuova disciplina di fitness denominata “Surfset Yoga” e ispirata al surf. Cʼè inoltre lʼoccasione per provare la nuova gamma di Suv del brand che fa parte del gruppo FCA: Renegade, Compass, Cherokee, Wrangler e Grand Cherokee. Un marchio sempre più amato dal pubblico femminile, che vale oggi oltre il 20% della clientela. Presso la Jeep Lounge sarà allestita unʼarea Chillout, dove si svolgeranno workshop e si potrà godere di un momento di relax.

Wanderlust 108 è partita lo scorso 21 settembre a Parigi ed è poi continuata in altre 6 città europee. Lisbona, Barcellona, Madrid hanno affiancato Firenze, Milano e adesso Roma. Per partecipare alla tappa capitolina e per tutte le informazioni, il link utile è: https://wanderlust.com/it/ita/108s.