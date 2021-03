Ibrida e performante, la 508 Peugeot Sport Engineered

Un modello nato per emozionare, per portare il “classico” concetto di ammiraglia in una sfera tutta nuova, dove la sportività sia parte integrante della sostenibilità. Peugeot ha coniato il concetto di vettura “Neo-Performance”, a esprimere la doppia identità: sportiva, con 520 Nm di coppia e uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi; ecologica con la modernità di una trazione ibrida ricaricabile, che in modalità elettrica percorre fino a 42 km a zero emissioni. Il boost elettrico assicura prestazioni pazzesche: ripresa da 80 a 120 orari in 3 secondi; il chilometro da fermo in 24,5 secondi; una velocità massima di 250 km/h limitata elettronicamente.

La 508 Peugeot Sport Engineered mischia alla perfezione il motore PureTech turbo benzina da 200 CV, collocato anteriormente, e i due motori elettrici: uno da 110 CV posto all’anteriore e lʼaltro da 113 CV sull’assale posteriore. Una sportiva sontuosa, che però limita le emissioni di CO2 a soli 46 g/km ed è, peraltro, esente dal superbollo. La batteria da 11,5 kWh si ricarica al 100% in appena unʼora e mezza, se si sfrutta il caricatore di bordo opzionale da 7,4 kW (gratuito). Peugeot fornisce la Juice Box di Enel X per ricaricare la batteria comodamente nel garage di casa.

Già disponibile in prevendita, la vettura sarà consegnata a partire da maggio. Per lei lʼesclusiva tinta di carrozzeria Grigio Selenium, ma in alternativa ci sono anche Nero Perla e Bianco Madreperla. I prezzi partono da 69.450 euro per la versione fastback e da 70.650 euro per la SW, chiavi in mano. Con lʼacquisto, Peugeot Italia regala un corso di guida in pista con piloti professionisti, per consentire di conoscere al meglio il potenziale dinamico della vettura. Ovviamente disponibile anche la formula del noleggio a lungo termine Free2Move Lease, con canone mensile di 589 euro.