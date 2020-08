Alla Peugeot 508 piace lʼandatura “alla spina”

Unʼandatura silenziosa ed efficace per 54 chilometri a emissioni zero . Poi possiamo continuare il viaggio sfruttando il motore termico, il PureTech turbo benzina da 180 CV , o ricaricare le batterie del motore elettrico, basta unʼora e 45 minuti col caricatore da 7,4 kW. Sono le possibilità che offre la Peugeot 508 Plug-in Hybrid .

Un sistema ibrido ricaricabile ad altissima efficienza dunque, a dimostrazione che questo tipo di propulsione non si addice soltanto a vetturette leggere e cittadine. La berlina Peugeot è una vera ammiraglia, bellissima nella sua interpretazione dei tre volumi, molto filante, dinamica, felina, che però sa essere anche rispettosa dellʼambiente. Al motore termico si affianca infatti un motore elettrico da 110 CV che, complessivamente, permette di generare una potenza di sistema di 225 CV. La velocità massima in modalità elettrica è di 135 km/h, ma ben 230 km/h sfruttando il motore turbo benzina, per un’accelerazione da 0 a 100 che richiede 8,3 secondi.

La sontuosa dinamica di marcia della Peugeot 508 Hybrid Plug-in si deve anche alle sospensioni posteriori multilink, che possono essere abbinate al sistema Active Suspension Control per settare lo smorzamento in funzione del percorso. Il guidatore ha un eccellente posto guida, comodo e ben gestito dallʼi-Cockpit, campione di ergonomia e appagante sotto il profilo dellʼesperienza di guida. La versione “alla spina” dellʼammiraglia francese è proposta in allestimento GT e GT Line, con unʼesclusiva selleria in Alcantara Grigio Greval, e a prezzi base attorno ai 50.000 euro.