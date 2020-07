I nuovi volti dellʼHonda Africa Twin 2020

Compagni di avventura che non ti aspetti. Andrea Montovoli , giovane e versatile attore che spazia dal teatro al cinema alla Tv, e Marco Aurelio Fontana , campione di mountain bike, bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012 e campione del mondo 2013. Con la comune passione per la moto, sʼincontrano nellʼinedito ruolo di influencer della Honda Africa Twin 2020 .

Rinnovata di recente, la maxienduro Honda è la moto più amata dʼItalia, la più venduta fin dal suo esordio. Col modello 2020 Honda lʼha sdoppiata in due distinte versioni: la CRF1100L Africa Twin, più orientata all’offroad, e la CRF1100L Africa Twin Adventure Sports, destinata agli appassionati di mototurismo, una moto da godere magari in coppia. Nel video i due testimonial si permettono un giro con l’Africa Twin, ma ognuno a modo suo modo: Marco sfreccia in offroad su sentieri immersi nei boschi, Andrea e la sua passeggera pennellano curve dolci in collina.

Honda CRF1100L Africa Twin 2020

La maxienduro Honda monta un motore bicilindrico potenziato sia per cilindrata ‒ ora 1.084 cc ‒ che per cavalli, saliti a 102, omologato Euro 5. Grazie alla nuova piattaforma inerziale IMU a 6 assi e con 4 Riding Mode preimpostati più altri due personalizzabili, la moto esprime una dinamica di marcia di assoluta eccellenza, ulteriormente esaltata dalle sospensioni elettroniche montate sulla Adventure Sports, mentre a richiesta è il cambio a doppia frizione Dual Clutch. La sella è regolabile in due altezze (850 e 870 mm), mentre gli allestimenti sono tre: standard, Travel Edition e Desert Track, per prezzi che vanno da 14.990 a 22.740 Euro.