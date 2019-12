Africa Twin Week, è lʼora della Super Enduro

Scocca lʼora della Honda Africa Twin 2020 . Questa settimana la nuova generazione della enduro sportiva giapponese arriva infatti nelle concessionarie italiane, una full immersion fino a sabato 21 dicembre per tastare con i primi sguardi la bellezza delle due nuove CRF1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports . E magari prenotarne la prova!

Delle qualità delle grandi enduro Honda abbiamo già, e spesso, parlato. Ha un motore bicilindrico potenziato sia per cilindrata (ora 1.084 cc) che per cavalli, saliti a 102, omologato peraltro Euro 5. E per la raffinata dinamica di marcia, affidata alla nuova piattaforma inerziale IMU a 6 assi e con 4 Riding Mode preimpostati più altri due personalizzabili. La versione estrema Adventure Sports aggiunge pure le sospensioni elettroniche, mentre a richiesta è il cambio a doppia frizione Dual Clutch.

Tre gli allestimenti proposti: standard, Travel Edition e Desert Track. Il modello 2020 si caratterizza anche per la sella più stretta e il manubrio alto, che garantiscono una maggior efficacia nella guida in fuoristrada. La sella di serie è alta 870 mm ma è regolabile a 850 mm senza attrezzi. Per scoprire le nuove Africa Twin, l’elenco delle concessionarie ufficiali Honda è disponibile sul sito www.honda.it, mentre il link diretto è https://www.hondaitalia.com/concessionarie/rete-honda/vendita/.

La forbice di prezzi va da 14.990 a 22.740 Euro.