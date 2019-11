I 20 anni della Pagani Zonda a Milano AutoClassica

Apre oggi a Milano la 9° edizione di AutoClassica , evento dedicato ai veicoli storici che assume un ruolo sempre più importante nel panorama motoristico internazionale. Anche per la tradizionale asta del sabato (dalle ore 15 del 23 novembre), che sarà bandita dalla Casa d’Aste Wannenes e con una quarantina di lotti che daranno spolvero alle più belle auto e moto da collezione.

Alla Fiera di Milano riflettori puntati su Pagani Automobili, che festeggia i 20 anni dellʼiconica Zonda. Più di una supercar, col suo formidabile motore V12 di derivazione Mercedes debuttò al Salone di Ginevre del 1999. Ad AutoClassica saranno esposti tre modelli unici: Zonda Roadster, l’evoluzione estrema della versione coupé, con un telaio studiato ad hoc per offrire la massima resistenza torsionale in assenza del tetto; Zonda Cinque Roadster, che fu prodotta in soli 5 esemplari; lʼhypercar Zonda F che rende omaggio al cinque volte campione del mondo di Formula 1 Juan Manuel Fangio, e che nel 2007 stracciò con 7ʼ27” il record di velocità sul Nürburgring Nordschleife.

Tante però le auto e le moto storiche da ammirare alla kermesse milanese, che chiude domenica 24 novembre. Dalla super esclusiva Alfa 8C Competizione colore Blu Notturno Maserati alle tre meravigliose Ferrari giunte appositamente dai Musei di Maranello: la Ferrari 125 S del 1947, che fu prodotto in soli due esemplari; la Ferrari 250 GT Berlinetta “Passo Corto” disegnata da Pininfarina e presentata al Salone di Parigi del 1959; la F2002 che disputò 17 Gran Premi di Formula 1 e vinse 15 volte, la monoposto che valse il 5° titolo Piloti per Michael Schumacher.